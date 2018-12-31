﻿優品360致力開分店無意收購

優品360（2360）主席林子峰早前曾豪言有意以10億元收購759，惟其後他多番澄清，此次公司招股，更明言計劃在未來4年新開76間分店，並無收購同業的計劃。該公司行政總裁許志群接受本報訪問時表示，本港悠閒食品零售業出現大整合的機會不太高，不同公司的品牌定位、產品組合、發展戰略不盡相同，「收購其他人不如自己開多點分店」。他亦看好行業實體店未來的增長空間，表明公司暫未有計劃向網購方向發展，亦未有向海外拓展的考慮，而是希望專注主業，提高市場佔有率。現時優品360共有85間零售店舖，許志群指，位於民生區的店舖數量多於遊客區，未來也會如此。至於新增店舖的選址，他指需綜合考慮當地人流、區內居民消費習慣等因素，而根據往績，該公司店舖在開業一個月可達至收支平衡，開業9至10個月即可回本，未來開店也會遵循此目標。



優品360預計將於2019年1月11日掛牌上市，許志群表示，公司的成功是員工共同努力的成果，因此計劃在成功上市後，向員工派發特別現金獎勵，共享發展成果，但具體金額暫時未定。該公司將於周五（4日）中午截止招股，7間證券商在其招股首日合共借出2500萬元孖展，相當於公開發售部份獲83.3%認購。