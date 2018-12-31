﻿港交所擬削散戶認購比 張華峰憂打擊券行生計

在股市成交萎縮的情況下，本地中小型證券行近期十分倚重新股帶來的認購佣金以及孖展利息收入。如果港交所削減散戶分貨比重，他擔心將會打擊本地證券行的生計。



根據《上市規則》新股招股時要將一成發售股份撥作公開發售以供散戶認購，其餘九成供機構投資者透過國際配售參與。



假如公開發售反應熱烈，則會啟動回撥機制，逐步增加公開發售的比重，直至與國際配售各佔一半為止。以他了解，港交所一直認為不少新股「潛水」，是因為太多散戶參與所致。據悉港交所希望機構投資者佔的比重較大，令新股表現較為穩定。



港交所冀穩定新股表現



港交所回應查詢時表示，一直在研究完善上市制度，以提高市場競爭力，同時確保維持高水平的投資者保障。如有進一步發展，港交所將會適時向市場公佈。



張華峰卻認為，投資者有買有賣實屬正常，因此不希望新股改革的方向，是往減少散戶的方向進行。他補充，假如港交所將回撥上限，由現時五成輕微調低至四成，則還可以從長計議，但如果壓得太低則不能接受，因為不但剝削散戶參與新股的權利，亦打擊本地證券行的生計。



向散戶「開刀」有跡可尋



事實上，港交所向認購新股的散戶「開刀」，可說是有跡可尋。金發局在2013年底曾炮轟回撥機制，指新股分配過度偏重零售市場，忽略機構投資者，影響新股市場發展，而一手「湊大」金發局的史美倫，現時卻是港交所主席。假如史美倫的思路與五年前一樣，張華峰的憂慮便可能成為事實。