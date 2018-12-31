﻿港交所擬削散戶認購比 張華峰憂打擊券行生計

根據《上市規則》新股招股時要將一成發售股份撥作公開發售以供散戶認購，其餘九成供機構投資者透過國際配售參與。
假如公開發售反應熱烈，則會啟動回撥機制，逐步增加公開發售的比重，直至與國際配售各佔一半為止。以他了解，港交所一直認為不少新股「潛水」，是因為太多散戶參與所致。據悉港交所希望機構投資者佔的比重較大，令新股表現較為穩定。
港交所冀穩定新股表現
港交所回應查詢時表示，一直在研究完善上市制度，以提高市場競爭力，同時確保維持高水平的投資者保障。如有進一步發展，港交所將會適時向市場公佈。
張華峰卻認為，投資者有買有賣實屬正常，因此不希望新股改革的方向，是往減少散戶的方向進行。他補充，假如港交所將回撥上限，由現時五成輕微調低至四成，則還可以從長計議，但如果壓得太低則不能接受，因為不但剝削散戶參與新股的權利，亦打擊本地證券行的生計。
向散戶「開刀」有跡可尋
事實上，港交所向認購新股的散戶「開刀」，可說是有跡可尋。金發局在2013年底曾炮轟回撥機制，指新股分配過度偏重零售市場，忽略機構投資者，影響新股市場發展，而一手「湊大」金發局的史美倫，現時卻是港交所主席。假如史美倫的思路與五年前一樣，張華峰的憂慮便可能成為事實。