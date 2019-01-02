美股弱勢未扭轉 藍籌股ADR向下 利好因素消化 港股紅盤或低開

新一年展開，股市踏入2019年第一個交易日，受中美貿易談判取得進展的消息刺激，港股及美股周一（2018年12月31日）齊反彈，惟分析看淡港股2019年開局表現，預期反彈浪或無以為繼。恒指周一收報25845點，而ADR收報25609點，預示港股今日有機會低開近240點；市場人士認為中美關係緩和的利好因素於周一已反映，今日紅盤低開機會大。



主要重磅藍籌股ADR股價周一均向下，騰訊（700）於310元爭持，ADR收報309.11元，較本港收市價低1.56%。



金融股方面，中國人壽（2628）及建設銀行（939）ADR收市價均較本港收市價低約1.2%；滙豐控股（005）ADR收報64.39元，較本港收市價低0.63%；友邦（1299）ADR收報64.38元，較本港收市價低近1%。



此外，石油股的表現偏弱，「三桶油」中海油（883）、中石油（857）及中石化（386）ADR股價均較本港收市價低逾1%。



美股三大指數周一向好，杜瓊斯指數收報23327點，升265點或1.15%；標指500指數收報2506點，升21點或0.85%；納指收報6635點，升50點或0.77%，惟未能扭轉全年下跌的「命運」。以2018年全年計，杜指、標指及納指分別累跌5.63%、6.24%及3.88%，同創十年最差表現，不過已跑贏眾多股市。



杜指去年表現十年最差



總結2018年，環球主要股市中，A股表現最曳，深成指累挫34.42%，創業板指跌28.64%，滬綜指跌24.59%。而歐股亦疲弱，受到政局風險升溫等因素影響，德國DAX指數全年累挫18.26%，英國富時100指數及法國CAC 40指數分別錄得一成左右的跌幅。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股及美股周一上升已反映「習特」通電的利好因素，今日港股開市要留意A股市況，因A股周一停市，但當日公佈的製造業採購經理指數（PMI）數字較差，料港股今日低開機會高，開市後就視乎A股走勢。



另外，他預期短期內市況較淡靜，港股維持在25000至26000點之間上落，首季仍有不少不明朗因素，投資者宜先採取觀望策略。



另外，本周要留意美國周五公佈非農就業數據，同日前任及現任聯儲局主席將一同接受訪問，或對未來息口趨勢有啟示。



