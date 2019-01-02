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美匯見半年低位95.919

2019-01-02 列印
　　近期走勢疲弱的美匯指數，昨日進一步跌穿96關口，曾低見95.919的半年低位；至於日圓繼續走強，兌美元已升穿110關口。受惠於市場避險情況籠罩，日圓兌美元在2018年累升逾2.5%，市場看好日圓兌美元於今年底，可以升至107水平。

        總結2018年美匯指數累升4.4%，升幅是自2015年以來最佳，年內最高見97.542。主要受惠於美國聯儲局在去年持續加息4次；加上經濟數據造好所支撐。然而，美匯指數強勢在去年年尾出現暗湧，美國聯儲局在去年12月的議息會議中，減少了今年加息次數預測，市場估計美國加息周期或步入尾聲；連同美國總統特朗普傳出要炒聯儲局主席鮑威爾，市場避險情勢升溫，美匯指數在過去約一周輾轉下跌。

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