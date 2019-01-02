﻿中環IFC外望——盧永仁辭任凱知樂副主席 北上尋寶

樂高（LEGO）代理商凱知樂（2122）日前公佈，盧永仁因計劃追求其他個人及商業抱負，辭任副主席、執行董事、首席財務官兼薪酬委員會成員職務，職務分別由洪誠明及李澄曜接任。有金融界人士話，一向百足咁多爪的盧永仁，近年與唔少基金及銀主合作「北上尋寶」，冀在內地發掘財困、市值嚴重被低估的企業，做公司醫生，幫這些公司起死回生。



凱知樂在公告中特別感謝盧永仁帶領集團成功上市，亦感激其過往作出的貢獻。據悉，離任後的盧永仁將繼續「北上尋寶」發掘財困但「有得做」的企業。事緣近年內地收緊銀根，內地企業一向舉債較高，一旦銀行收水，資金鏈斷裂，就連息都還唔起，經營困難等問題陸續浮現，上市的公司股票自然被斬倉，股價急插，市值嚴重被低估，相信這些便是盧永仁的新目標。



事實上，現年58歲的盧永仁為名牌學府劍橋大學遺傳工程學博士，他在國際顧問公司麥肯錫（Mickinsey）出身，曾任香港電訊執行董事，發展網上行及NOW TV的前身VOD「互動電視」，其後曾創業，又曾任萬國寶通銀行（現稱花旗銀行）賓架、I.T（999）執行董事、副主席、董事總經理及首席財務官，內地電訊公司聯通亦造過執行董事，現時做了不少公司非執董，包括出任電視廣播（511）獨立非執行董事，其履歷可謂「一匹布咁長」。



Justin Rose代言本間高爾夫



本間高爾夫（6858）宣佈，與2018年聯邦快遞杯得主Justin Rose簽訂多年的代言合約。



董事會相信，憑藉Justin Rose在亞洲和國際高爾夫運動領域的影響力，此次合作關係將即時提升該公司在北美及歐洲等成熟市場的品牌形象及產品知名度，加速推進於該等市場的增長策略。



Justin Rose現年38歲，是一名英國職業高爾夫球選手，多次取得男子高爾夫球世界排名首位，現時為全球排名第二的高爾夫球選手。



高瞻