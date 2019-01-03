﻿製造業數據欠佳 美股早段挫逾百點

港股2019年開局「落筆打三更」！內地製造業數據差過預期，引發市場對經濟增長憂慮，中港股市同被「嚇窒」，美國聯邦政府仍然局部停擺，加上中美兩國的製造業數據欠佳，市場憂慮全球經濟步入衰退，美股在2019年首個交易日初段下跌，杜指曾下跌超過150點。



美股的科技股受壓，蘋果、亞馬遜及Alphabet跌逾1%，Netflix大跌逾3%，只有facebook力保不失，僅升0.5%。此外，微軟及Caterpillar跌幅近2%。



特朗普邀兩黨商討困局



美國最新公佈，12月製造業PMI終值為53.8，創2017年9月以來終值的新低，亦較市場預期的53.9為低。此外，中國日前公佈的財新製造業PMI更跌穿盛衰分界50點水平，是逾一年半來首次，增添市場對全球經濟的憂慮。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23262點，跌64點；納斯達克指數報6668點，升32點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.03港元，較香港收市價跌0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見309.94港元，較香港收市價升3.34港元。



美國聯邦政府仍然局部停擺，美國總統特朗普邀請民主黨與共和黨領袖，就邊境圍牆問題召開會議，並稱希望達成協議；特朗普亦會於今日稍晚舉行內閣會議，市場預期美國政府關門狀態有望結束。



歐洲股市，英國富時100指數報6707點，跌20點或0.31%；德國DAX指數報10545點，跌13點或0.13%；法國CAC 40指數報4672點，跌57點或1.22%；意大利富時MIB指數報18240點，挫83點或0.46%。



港股開局大瀉715點



油價亦受經濟欠佳的憂慮影響，紐約原油期貨現時每桶報44.72美元，跌0.69美元或1.52%；倫敦布蘭特期油報53.29美元，跌0.51美元或0.95%



此外，在今年首個交易日急瀉，恒指反覆下試25000點心理關口，最多插790點，低見25055點，收市仍挫715點報25130點，創歷來年度首個交易日最大跌幅，大市成交僅680億元。



國指亦跑輸恒指，失守一萬點大關，收報9833點跌291點，為亞洲區開局最差的股市。內地股市亦乏善足陳，深滬股市分別下跌0.9%及1.1%。



內地財新公佈的12月中國製造業採購經理指數（PMI），由50.2降至49.7，創19個月新低（詳見另文）。



本港藍籌股幾乎全軍覆沒，僅中煤（003）一隻股份逆市微升，騰訊（700）收跌2.36%報306.6元；滙控（005）收挫2.31%報63.3元；友邦（1299）收市更跌3.15%報62.95元。



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治表示，2019年首個交易日，大市跌幅遠超預期，恒指先在月初創下低位，反而有利於其後月內創先低後高局面。