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﻿財新PMI 49.7 陷衰退區間

2019-01-03 列印
  最新公佈的12月財新中國製造業採購指數(PMI) 為49.7 ，按月下滑0.5個百分點，也是自2017年6月以來首次跌至50點分水嶺以下，進入衰退區間，與上周公佈的官方製造業PMI一致，同樣跌至衰退區間。

  財新PMI的數據顯示，雖然12月製造業產量出現小幅度的回升，突破連續兩月保持不變的狀態，不過增長速度仍遠低於年初。受中美貿易戰影響，新定單總數量出現2016年7月以來的首度下降。許多受訪廠商表示，市場需求低迷，導致銷售受挫。

  雖然新定單總量出現下滑，不過12月份廠商採購活動已連續三個月呈現小幅度的回升。

  財新智庫首席經濟學家鍾正生稱，上個月製造業內需下滑，工業品價格趨於下行，製造業生產或將進一步受到拖累，經濟下行壓力有加大跡象。

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