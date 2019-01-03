市況欠佳新股慘淡 六股孖展尚未足額

為趕搭年尾招股尾班車，七隻新股跨年招股，但新年首個交易日港股大跌，新股銷情看淡，幾近乏人問津，當中信誠有三隻新股孖展「未發市」。除了港人熟悉的零食品牌優品360（2360）孖展錄得超購外，其餘六隻新股孖展均未足額。



綜合耀才、輝立、信誠三間證券行的數據，截至昨日，分別為優品360借出1500萬元、3000萬元、20萬元孖展額，合共4520萬元。以其最多集資3億元，10%為公開發售計算，已錄得超購。



其餘6隻同樣正在招股中的新股，包括騰訊（700）有份投資的微盟集團（2013）孖展均未足額。信誠證券有三隻新股孖展「無人問津」，包括成都高速（1785）、天瑞汽車內飾（6162）及銀杏教育（1851）。



維港環保暗盤微升



維港環保科技（1845）於今日掛牌，該股以每股0.88元下限定價。公開發售部份錄得超購1.35倍，集資淨額為2.645億元。一手3000股，中籤率70.01%。該股在暗盤收報0.89元，微升1.14%。



外媒引述消息稱，騰訊（700）及美團點評（3690）有份投資的網上電影票務平台貓眼娛樂，今日開始上市前推介，最快於月內上市，預計集資3至4億美元（約23.4億至31.2億港元）。



上周五向港交所（388）遞交上市申請的中集車輛，據路透《IFR》引述消息人士透露，尋求集資約3至5億美元（約23.4億至39億港元）。



另外，羅兵咸永道預期2019年香港新股市場將由中小型新股主導，全年集資額料可達2000至2200億元，可望保持全球三甲地位。



羅兵咸：港新股或籌2200億



羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦昨日透露，至少會有5隻集資逾100億元的巨無霸新股考慮來香港上市。他稱，如有1至2隻「巨無霸」在下半年落實在香港上市，香港全年集資額可達2000至2200億元；若年內沒有大型新股赴港，全年集資額則料為1800億元。



