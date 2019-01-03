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在岸人民幣升穿6.85

2019-01-03 列印
　　人民幣去年累貶逾5%，踏入2019年首個交易日，暫時擺脫頹勢。承接美匯指數昨日早段偏軟，在岸人民幣（CNY）一度升逾300點子，兌美元升穿6.85水平，收市仍然升至近一個月高位。但銀行界認為，美匯弱勢短期已見底，加上中國經濟數據疲弱，料人民幣匯價上升空間有限。

        美匯指數疲弱，官方昨開出人民幣中間價上調150點，報6.8482，為近一個月高位。到午後約2時，美匯指數進一步跌至95.822，在岸及離岸價（CNH）同步升至全日高位，在岸價升穿6.85水平，見6.8482，升幅一度擴大至303點子；離岸價則升穿6.86水平，兌美元報6.8594。

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