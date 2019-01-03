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去年強積金人均蝕2.2萬

2019-01-03 列印
　　過去一年環球金融市場大幅波動，「打工仔」強積金（MPF）亦受影響。康宏理財服務公佈，截至去年12月24日，康宏MPF綜合指數報211.15點，按月跌4.1%，全年回報則累跌一成。按積金局截至2017年12月數字，強積金計劃成員數目為427萬計算，去年每個成員蝕近2.2萬元；單計12月，人均蝕逾7800元。

　　除了保守基金外，2018年「唔使蝕」的，只有港元債券基金及港元貨幣市場基金；另外亞洲（日本除外）股票基金及大中華股票基金各按年跌17%。而在12月錄得回報的，亦只有少數債券基金及貨幣市場基金，包括上述兩隻港元基金、亞洲債券基金、環球債券基金、人民幣債券基金及人民幣及港幣貨幣市場基金。

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