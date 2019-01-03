橫琴項目引信達投資 麗新系套現近2.8億

麗新系旗下珠海橫琴創新方項目一期國家地理及獅門娛樂設施資產，引入中國信達（1359）為投資者。向信達出售兩附屬公司各三成股權後，麗新系套現約2.43億元人民幣（約2.77億港元），將用於發展主題室內體驗中心等。



麗新系昨日發表聯合公告，由麗豐（1125）及豐德麗（571）分別持有80%及20%權益的業佳，將出售其持有的兩家全資附屬公司榮立及和運各30%股權予中國信達，作價約2.43億元人民幣，所得資金將用於發展主題室內體驗中心，以及一般營運資金用途。



兩附屬股權遭攤薄



榮立及和運分別為根據「國家地理」及「獅門」授予的知識產權許可，從事主題室內體驗中心的內部擴建、裝修、籌備及營運。根據公告披露，除股權交易外，業佳及中國信達分別向榮立提供約1600萬及700萬元股東貸款；業佳及中國信達亦向和運分別提供約8000萬及3400萬元股東貸款。



完成交易後，中國信達所收購及認購的榮立待售股份，合共佔榮立擴大後已發行股本30%，而麗豐及豐德麗合共於榮立的股權，將由100%攤薄至70%；中國信達所認購的和運認購股份，將佔和運經發行認購股份而擴大至已發行股本30%，麗豐及豐德麗於和運的股權將由100%攤薄至70%。



創新方一期料今年完工



珠海橫琴創新方可謂麗新系在內地一大項目，上月底麗新系公佈，麗豐以約7.62億元人民幣投得珠海市橫琴新區一幅文化設施、零售及商業以及商務及金融用地。今次投得土地鄰近麗豐2013年取得的橫琴創新方項目第一期，第一期項目由麗豐及豐德麗分別持有80%及20%，建築工程目前進展良好，預計將於今年完工。



麗豐昨日收報9.31元，跌1.79%；麗新發展收報12.82元，升0.47%；中國信達收報1.87元，跌1.58%。



