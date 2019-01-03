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花旗：恒指年底可見三萬

2019-01-03 列印
　　恒指今年開局大跌，花旗預期，受中美貿易戰及經濟數據疲弱影響，首季港股走勢偏軟，惟目前估值已經很低，若中美貿易戰現曙光，投資者可伺機入市，年底恒指目標30000點。

　　花旗投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，今年全球經濟不會陷入衰退，至於包括中港股市在內的亞洲市場，去年估值已跌得太多，後市有望回彈至平均水平。他預期今年恒指市盈率約10.9倍，較歷史水平12.5倍為低，現時估值吸引，恒指年底有望升上30000點，較昨日收市有19.4%潛在回報。不過，他稱首季並非入市良機，因中美貿易戰及英國脫歐形勢未明朗，加上今年本地信貸增長放緩等利淡因素，恒指估值可能下試低位。

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