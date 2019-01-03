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港元拆息回落 定存跌穿兩厘

2019-01-03 列印
　　年結過後，港元拆息即時大幅回落，1個月港元拆息昨日跌穿2厘；之前搶高至逾4厘的隔夜拆息，按日大跌3.2厘。資金轉趨寬鬆，有中小行隨即下調港元定期存款利率，細額定存6個月或以下的年利率，減至不足2厘。銀行界人士認為，港息仍有回落空間，但考慮到農曆新年將至，拆息不會短期內大跌至1厘。

　　財資市場公會數據顯示，港元拆息昨日全線向下，其中1個月拆息連續七個交易日下跌，昨日報1.82071厘，下跌逾0.42厘，跌至去年12月初水平，港元1個月拆息與同期美息的息差拉闊至逾0.68厘。至於3個月拆息亦連跌第4日，報2.14607。

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