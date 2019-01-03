﻿中環IFC外望——東亞百年行慶 猛人雲集祝賀

東亞銀行百年行慶，真係可喜可賀！東亞噚日喺會展舉行一場盛大嘅一百周年酒會，城中猛人盡出撐場。祝酒台上雲集香港同駐港中方代表最高層，盡顯東亞主席兼行政總裁李國寶人面之廣。東亞除咗請到特首林鄭月娥做主禮嘉賓外，兩位全國政協副主席董建華同梁振英都齊齊亮相，同時中聯辦主任王志民以及外交部駐港特派員公署特派員謝鋒均有蒞臨，政務司司長張建宗同財爺陳茂波都有撐場，真係星光熠熠！



東亞為慶祝百周年出咗新一輯廣告，原來李國寶兩位公子，即東亞執董兼副行政總裁李民橋同李民斌，都粉墨登場做路人甲同路人乙，大家睇廣告時不妨落足眼力，睇吓認唔認得出兩位公子嘞！



差啲做埋內地發鈔行



噚日東亞喺會場早段特設傳媒展覽導賞環節，導賞員介紹東亞過去一啲有趣歷史。唔講唔知，原來東亞差啲成為內地發鈔行，據展示嘅資料顯示，東亞為咗提升喺業界地位，曾計劃喺內地發鈔，奈何喺1935年內地政府決定改革貨幣體系，改由當年政府發鈔，所以最終東亞發鈔計劃未能成事，不過唔知點解東亞未面世嘅鈔票又會流落民間，東亞今次展出嘅鈔票有1元、10元、50元同100元面值，都是由收藏家買返嚟。



大快活「太子爺」做執董



香港唔少上市公司都係由家族控制，接班人順理成章係家族第二代，而唔會同外國公司一樣，高薪由外面聘請行政總裁。大快活（052）噚日公佈委任執行董事，人選係現年三十六歲嘅羅輝承。佢係大快活執行主席羅開揚個仔，作為「太子爺」出任執董並唔出奇，但係由通告可以見到，佢原來係由低做起，而唔係「空降」直接做高層。



通告話，羅輝承喺2013年8月加入大快活做實習生，喺2015年2月晉升做行政經理，並喺2018年4月起出任特色餐廳總經理。換言之，羅輝承都要由實習生做起，做咗超過五年，有晒前線經驗先至做執董。



事實上，羅輝承未入大快活之前，已經有餐飲業經驗。通告話，他喺Carnegie Mellon University修讀電腦科學後，曾經出任一間海外餐廳高級管理層職位，並擁有逾四年餐飲業工作經驗，其中包括營運管理、產品發展及制定商務策劃。雖然佢做開高層，但五年幾前入大快活，都要由實習生做起，可見羅開揚對佢個仔都相當嚴格。羅輝承做咗執董後，董事袍金為每年15萬元，並有100萬元酌定花紅。



高瞻