﻿中環IFC外望——東亞百年行慶 猛人雲集祝賀

東亞為慶祝百周年出咗新一輯廣告，原來李國寶兩位公子，即東亞執董兼副行政總裁李民橋同李民斌，都粉墨登場做路人甲同路人乙，大家睇廣告時不妨落足眼力，睇吓認唔認得出兩位公子嘞！
差啲做埋內地發鈔行
噚日東亞喺會場早段特設傳媒展覽導賞環節，導賞員介紹東亞過去一啲有趣歷史。唔講唔知，原來東亞差啲成為內地發鈔行，據展示嘅資料顯示，東亞為咗提升喺業界地位，曾計劃喺內地發鈔，奈何喺1935年內地政府決定改革貨幣體系，改由當年政府發鈔，所以最終東亞發鈔計劃未能成事，不過唔知點解東亞未面世嘅鈔票又會流落民間，東亞今次展出嘅鈔票有1元、10元、50元同100元面值，都是由收藏家買返嚟。
大快活「太子爺」做執董
香港唔少上市公司都係由家族控制，接班人順理成章係家族第二代，而唔會同外國公司一樣，高薪由外面聘請行政總裁。大快活（052）噚日公佈委任執行董事，人選係現年三十六歲嘅羅輝承。佢係大快活執行主席羅開揚個仔，作為「太子爺」出任執董並唔出奇，但係由通告可以見到，佢原來係由低做起，而唔係「空降」直接做高層。
通告話，羅輝承喺2013年8月加入大快活做實習生，喺2015年2月晉升做行政經理，並喺2018年4月起出任特色餐廳總經理。換言之，羅輝承都要由實習生做起，做咗超過五年，有晒前線經驗先至做執董。
事實上，羅輝承未入大快活之前，已經有餐飲業經驗。通告話，他喺Carnegie Mellon University修讀電腦科學後，曾經出任一間海外餐廳高級管理層職位，並擁有逾四年餐飲業工作經驗，其中包括營運管理、產品發展及制定商務策劃。雖然佢做開高層，但五年幾前入大快活，都要由實習生做起，可見羅開揚對佢個仔都相當嚴格。羅輝承做咗執董後，董事袍金為每年15萬元，並有100萬元酌定花紅。
高瞻