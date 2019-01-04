﻿蘋果發盈警股價暴挫 全球匯市「閃崩閃漲」

外匯市場昨日出現「閃崩閃漲」，澳元急挫日圓急升，加上蘋果變相發盈警，其股價昨早段曾大跌逾一成，投資者對美股憂慮加劇，拖累杜指周四曾急挫677點，見22668點；納指和標指亦分別大跌超過2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報22747點，跌599點；納斯達克指數報6480點，跌185點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.62港元，較香港收市價升0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見300.39港元，較香港收市價跌4.61港元。



蘋果公司公佈下調截至去年12月29日止首季收入預測，由原本的890億至930億（美元，下同）下調至840億元，為行政總裁庫克自2011年出任此職位以來銷售首次下跌。變相發盈警的消息觸發市場憂慮，蘋果公司股價於周三盤後交易時段急挫約8%，市值跌至不足6900億元，蒸發逾600億元，相當於4140萬部512 GB的iPhone XS Max，該股昨晚開市隨即向下見143.4元附近，跌幅達9%。



「新債王」：美股已進熊市



此外，他特別提到中國經濟去年下半年開始放緩，相信中美貿易關係緊張是進一步影響中國經濟狀況的原因。不明朗的氣氛影響到金融市場，甚至消費市場，季內該公司在中國的零售店及合作夥伴的業務流量都出現萎縮。



iPhone銷情方面，iPhone收入遜集團預期，大中華區及新興市場是「元兇」，同時在一些發達國家，iPhone升級換代的情況亦未如預期。



對於蘋果公司發盈警，其股價甚至整個市場都有機會出現震盪，有「新債王」之稱的基金經理岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受外媒訪問時稱，這就是熊市會發生的事情。早在上月中，他已指出美股進入熊市。蘋果公司發盈警，指中國經濟轉差拖累需求，故下調上季營業收入預測。



港股險守25000關



消息引發市場對全球經濟前景的憂慮，避險情緒升溫，並一度觸發亞太區外匯市場「閃崩」，港股走勢也偏軟，恒指曾低見24896，午後市況稍為好轉，最終守住二萬五關收市，報25064，小跌65點。