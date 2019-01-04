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﻿日圓避險爆升3%

2019-01-04 列印
  美股持續下跌，加上蘋果變相發盈警，令市場驚覺環球經濟放緩可能已成事實，資金爭相避險，環球滙市出現劇震，傳統作為避險貨幣的日圓，昨日在日本假期休市交投淡靜下，資金單邊流向日圓，一度將日圓匯價夾高逾3%；每百日圓兌港元由約7.2衝上至7.45；至於商品貨幣澳元則「閃崩」，一度重挫逾3%。分析認為，避險情緒短期依然濃厚，日圓繼續有升值空間。

  日圓兌美元昨日在早上六時多的亞洲時段，於短短數分鐘飆升逾3.5%，升至每美元兌104圓水平。及後匯市有所回穩，日圓大致在107水平徘徊，截至昨晚約九時報107.78；每百日圓兌7.26港元；急挫的澳元昨晚更幾乎收復失地，由兌0.6741美仙回升上0.6973美仙，僅跌0.1%。
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