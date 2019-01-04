人行擴大降準範圍 料釋放多七千億流動性

內地經濟數據不佳，人民銀行擴大定向降準範圍，市場預計可以釋放多達7000億元（人民幣，下同）流動性。經濟學家普遍預期，1月份央行還會有放水「大禮包」，包括繼續降準，或臨時動用資金安排等應對春節的流動性需求。至於人民幣兌美元跌至逾一周新低，在岸市場官方收市報6.8721，貶203點子。



交易員稱，人民幣近日繼續圍繞美元指數波動，加上年初匯市流動性尚未完全恢復，匯價波動較大，各方仍在等待下周中美貿易談判進展，在此之前，匯價料延續區間反覆波動局面。



農曆春節前又是資金需求的高峰期，央行開始「預熱式」放水。剛踏入新一年，人行隨即宣佈調整普惠金融定向降準考核標準，由「單戶授信小於500萬元」調整為「單戶授信小於1000萬元」，引導金融機構更好地滿足小微企業的貸款要求，讓更多小微企受惠。



天風證券銀行業首席分析師廖志明稱，2018年四大銀行之中只有建行享受150個點子的優惠，經過過去1年投放普惠金融貸款的努力及此次標準放鬆，預計剩餘三大行也將達到150個點子優惠檔的要求。此外，部份股份行及其他中小行也有望達到該要求，預計釋放流動性7000億元左右。



興業銀行首席經濟學家魯政委發表的報告稱，此次降準的力度估計還達不到普降0.5個百分點的力度，從過去三年的經驗來看，春節因素引起的流動性缺口可能在2.5萬億元左右。因此，普惠金融考核標準下調，仍無法完全彌補春節資金缺口，故預期央行仍會有放水行動。



人民幣官方中間價昨日設在 6.8631，較上日跌149點子。交易員稱，蘋果調降最新一季的營業收入預估，因預期中國市場iPhone銷售放緩，這表明貿易戰已經明顯影響美國企業的盈利前景，消息激發市場避險情緒。有分析指，貿易戰再打下去，雙輸局面正在顯現，這為中美談判最終達成協議提供了支持。



