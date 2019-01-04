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花旗料今年樓價升5%

2019-01-04 列印
　　花旗發表報告，預期本港樓市在首季見底，因應近期成交量低，累積不少置業需求，有望在農曆新年後釋放，料全年有5%增長。該行又看好本港地產行業，上調多間發展商評級。

  花旗報告指出，受到多方面因素影響，包括開徵空置稅、中港股市下跌、人民幣貶值、內地經濟前景轉壞、中美貿易戰和美國加息等，樓市情緒自去年7月起變得負面，預料調整期可在首季完結，即從高位回落10至15%。該行表示，在農曆年後將重燃置業氣氛，3月起成交量將反彈逾30%，此後樓價會重拾升勢，估計隨後三季有10%增長，全年整體樓價則上升5%。

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