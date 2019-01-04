藍十字調整保障範圍 港航倘倒閉乘客不獲賠

近期香港航空備受財困及高層紛紛跳船的負面消息困擾，驚動東亞銀行(023)旗下的保險公司藍十字也要離棄它。藍十字微調其旅遊保險計劃受保障項目，由下周一起港航將不再納入涉及航空公司倒閉特別津貼的受保範圍內，即若客戶乘搭的港航萬一倒閉，將不獲有關賠償。有報道引述消息指，藍十字於昨日向合作商戶發出電郵，表示鑑於近期媒體有關港航的報道，由1月7日凌晨開始發出的新保單，當中的「特別津貼－航空公司倒閉」的保障項目將不適用於港航的客戶，直至另行通知。



藍十字「特別津貼－航空公司倒閉」受保項目，是指如受保人已繳付機票費用，而該航空公司在旅程展開前宣佈倒閉，可獲賠償因此而須購買替代交通票據的合理額外開支，賠償額介乎1000至2000元。



