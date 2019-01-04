第三天招股孖展僅92萬 微盟攻酒店旅遊搶生意

騰訊（700）有份投資的內地中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商微盟（2013）昨日第三天招股，綜合三間證券行數據，合共借出92萬元孖展，以公開發售部份集資約1.06億元計，遠未足額。該公司創始人、主席兼首席執行官孫濤勇昨日表示，從國際配售來看，投資人的反應不錯，該公司對整體認購非常有信心。他續說，未來會拓展更多的垂直行業，包括酒店、旅遊等，相信公司的市場份額會進一步提升。



孫濤勇表示，本港的資本市場成熟，有專業的投資者對SaaS（軟件即用服務）行業有興趣，亦看好前景，因此選擇來港上市。該公司曾在2017年尋求借殼於A股上市未果，他解釋，是因為雙方理念不配合，且對方公司當時「基本面也出現比較大的情況」，因此煞停了相關計劃。



按收購價計算，當時微盟估值約為20億元人民幣（約22.8億港元），而按是次招股最高發售價每股3.5元計，微盟的估值已躍升至70.4億元。孫濤勇否認來香港上市是為了追求高估值，他說︰「A股的估值比香港會更好一點」，估值的提升主要源於公司業務的高速增長；而是次上市的估值較分析師的估值有很大折讓，他說︰「我們認為還是給到（投資者）相對合理的價格」。



微盟是微信上最大的中小企業第三方服務提供商，按2017年收益計算，市場份額為15.3%。孫濤勇表示，該公司有意拓展更多的垂直行業，在銷售渠道、產品、技術等優勢得以保持的情況下，未來市場份額有望得到進一步提高。該公司是次發行引入三名基石投資者，分別是大連萬達及林芝騰訊持股的丙晟科技、上海文棠及匯付天下（1806），合共認購4200萬美元的股份。微盟下周二（8日）中午截止認購，預計於1月15日掛牌。



今天有4隻新股截止認購，昨日為孖展認購最後期限。



