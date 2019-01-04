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青島鬆綁樓市政策 暫停「公證搖號」售樓

2019-01-04 列印
　　山東青島市政府昨日發佈通知，指去年六月強制新樓以「公證搖號」方式出售，整治炒買樓籌號、捆綁銷售、變相加價等亂象，目前已有成效。由於當地高新區的樓市現時基本穩定，所以決定即日起，暫停執行區內「公證搖號」的規定，而今後也將根據高新區房地產市場變化，適時調整和制定相關政策。

  內地媒體引述青島高新區一業內人士表示，日前當地某樓盤開售後，報名搖號的人數遠遠少於房源數量。現時高新區不斷加推房源，但買房人少，實行搖號已無任何意義了。惟他指出，此次發佈的通知只是暫停搖號，至於未來政策如何變化，還要根據市場情況來確定。

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