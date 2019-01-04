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華置持恒大股份帳蝕31億

2019-01-04 列印
　　華人置業（127）昨公佈截至去年底止的證券投資表現，以中國恒大（3333）去年12月底的收市價作初步評估，預期其公平值變動的未變現虧損約31億元；累計未變現收益則由2017年底的99億元，減少至去年12月底的66億元。截至去年12月底止年度，華置已確認來自恒大股份的股息收入淨額約11億元。

        根據港交所（388）的股權披露資料，華置大股東劉鑾雄及其妻子陳凱韻，持有11.73億股或9%的恒大股份，市值達257億元。華置強調，未變現公平值變動乃非現金項目，對集團現金流量並無構成影響。

  除恒大股份外，華置2018年度亦出售若干上市證券投資及財資產品，當中包括債券。

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