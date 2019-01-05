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﻿石藥獲五創新藥開發權

2019-01-05 列印
　　石藥集團（1093）公佈，全資附屬石藥歐意已與杭州英創訂立協議，有關杭州英創開發的五個小份子化合物之合作開發和戰略合作。杭州英創為創新醫藥公司，致力於靶向抗腫瘤、腫瘤免疫和自身免疫疾病的小份子創新藥研發。

        根據協議，石藥歐意將獲得杭州英創授出該等產品於中國（包括香港、澳門及台灣）及美國之獨家開發及商業化權利，石藥歐意須負責該等產品於該地區之臨牀前及臨牀試驗、產品批准申請、生產及商業化，杭州英創須提供必要的技術支援。

        此外，作為獲得獨家授權之代價，石藥歐意同意向杭州英創支付2500萬（人民幣，下同）之首付款，以及根據該等產品於該地區的開發進度，支付最多兩億元之開發里程碑付款。石藥歐意同意根據該等產品於該地區達成之銷售額，向杭州英創支付銷售提成。
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