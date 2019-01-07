﻿儲局放鴿中美啟談判 港股反彈或見兩萬六

美國聯儲局可能放緩加息步伐，刺激杜指上周五勁彈746點，三大指數齊飆升逾3%，港股美國預託證券（ADR）亦造好，收報25911點，預示恒指今日或高開285點。此外，上周五人行宣佈降準，今日中美亦將展開新一輪貿易談判，多個正面因素帶動市場氣氛好轉，證券界人士預期港股短線有望反彈，本周有望重上26000點關。



美國科網股上周五表現強勢，騰訊（700）ADR較本港收市價高近2.5%，收報318.24元。其他主要藍籌股同樣向上，滙控（005）ADR較本港收市價高1.3%，報65.2元；建設銀行（939）及工商銀行（1398）齊升1%，中國銀行（3988）則升0.62%。



伯南克：股市正常調整



中美貿易戰等因素對市場構成影響，對於美股近期大跌，聯儲局前主席伯南克則表示不擔心，甚至不驚訝。他指面對貿易、全球經濟及美國經濟近期走勢的不確定性，市場吸收這種不確定性，並加以反映，不認為這是大大超出正常行為的範圍。至於市場上有出現金融危機的說法，他表示根據10年前經驗，沒有看到這種風險。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，因應多個利好因素，未來一兩星期甚至農曆新年前可以「睇返好少少」，但投資者仍要留意中美貿易談判及英國脫歐進展，若然順利，本周港股有機會升穿26000點，下個阻力位則看26500點。他建議可留意與內地貨幣政策相關度高的內銀及內房股；另外美國加息步伐放緩，料本地地產股短線仍有炒作。



第一上海首席策略師葉尚志表示，上周五內地宣佈全面降準，政策放鬆力度加大，加上中美貿易談判或有好消息，市場氣氛略見好轉，短線或刺激港股反彈，但對經濟影響需時反映，港股後市走勢仍要看內地經濟是否能回穩。



WeLab上市申請失效



另外，據港交所網站披露，網貸平台WeLab上市申請已處失效狀態。上月底外媒曾報道，成功躋身下一輪虛擬銀行牌照遴選過程的WeLab，傳出推遲上市計劃，原因是現時市況波動。據聞WeLab要求投行暫停上市準備工作，並未有重新設定上市時間表。當時WeLab發言人對此傳聞不予置評。



WeLab於去年7月向港交所（388）遞交上市申請。此前曾盛傳該公司將以「同股不同權」架構上市，惟最終或因時間關係等原因，改為以傳統方式上市。