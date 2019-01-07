﻿港美息口仍處升軌 禤惠儀：今年或加P

外圍環境諸多不明朗因素一直延續至今年，銀行公會輪任主席、渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港作為外向型經濟體，難免會受到外圍影響，但本地經濟活動將支撐貸款需求，相信今年本港整體貸款不至於錄得負增長，預測仍然有低單位數升幅，而港息與美息均處上行之勢，料今年最優惠利率（P）仍有機會上調。



香港在去年9月，相隔12年來首度加息。對於今後的息口走勢，禤惠儀接受訪問時指，市場估計美國今年加息速度出現轉變，現階段料美國年內最少加息2次。雖然現時港元拆息落後美息，但亦已慢慢上升，在美息和港息都在上行的環境下，她「相信港息（P）是存在有加的機會」。



禤惠儀又指，環球不明朗因素「令到大家都企咗喺到wait and see（觀望）」，企業貸款和個人投資意欲的確受影響，市場氣氛轉差。但本港經濟未見有特別大的實質性變化，失業率維持偏低、零售消費處於健康水平，都反映本港經濟基調仍然良好。



中小企佔了香港經濟活動的重要部份，禤惠儀表示，不少中小企客戶對目前外圍環境波動顯得擔心，部份有搬廠或拓闊產品線的計劃。業界會提前了解客戶的資金需要，盡量在融資安排上協助中小企。至於信貸質素方面「看不到中小企出現信貸危機」，稱整體信貸質素仍良好。



整體貸款料微增



她估計，本港今年經濟增長仍然有2.7%，增速雖然低於去年，但屬於過去10年的平均水平。她相信內部的經濟活動將繼續成為支撐貸款需求的動力，預測本港今年整體貸款會有低單位數增長。



然而，她提醒在外圍不明朗因素籠罩下，不能掉以輕心，並說︰「若不明朗因素進一步轉差，（中美貿易戰）完全沒有解決方案」，屆時對於本港經濟的影響則需要重新評估。而業界在審批貸款時，維持一貫嚴謹，期望可以在平穩中度過挑戰。