﻿虛銀研新產品應市 傳統銀行勢受影響

金管局預告最快今季批出首批虛擬銀行牌照，羅兵咸永道會計師事務所風險及控制服務合夥人吳冠豪表示，所接觸的虛擬銀行申請者，都在構思推出不同創新產品和服務，如少至1元都可投資的理財產品，故相信虛擬銀行面世，勢必對傳統銀行造成影響，但初期難成威脅，因它們首階段擬投入股本僅數至十億元，業務發展規模有限。



吳冠豪接受訪問時表示，在港經營虛擬銀行必須滿足普及金融要求，令人人均可享用基本銀行服務，以及有助解決中小企開戶難及融資難的問題，故料虛擬銀行將會推出很多有別傳統銀行的創新服務。



投資產品一元入門



他指所接觸的虛擬銀行申請者中，有冀進軍兼具普及金融概念的金融投資產品領域，舉例將金融產品拆細，變為小額理財產品，「細額到一蚊都得」，讓個人客戶可作小額投資，但當然要通過監管當局審批；另有構思利用區塊鏈平台掌握中小企客戶於整個供應鏈的物流數據，以至不用中小企提供十足財務資料文件，亦毋須「磚頭」，都可獲得銀行貸款。



然而，他認為初期虛擬銀行不會對傳統銀行構成威脅，因為虛擬銀行的股本要求門檻不高，只需三億元，而據虛擬銀行申請者的業務計劃估算，它們於首一至三年投入的股本僅約數億至十億元，加上資本要求與傳統銀行無異，所以業務規模會受到限制。不過，如果去到某個階段，「虛擬銀行大受歡迎又狂賺錢，它們可注資做大業務規模，屆時或者會對傳統銀行有點威脅都不出奇」。



香港彈丸之地，人口只得700多萬，但首批即有約30間機構向金管局申請虛擬銀行牌照。吳冠豪指，金管局難得發出銀行全牌照，且放行非銀行背景的機構亦可申請虛擬銀行牌照，自然引起多間機構的興趣。而銀行牌照有價，也是各路機構申請牌照誘因。