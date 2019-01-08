中國外儲連升兩月 上月增110億美元

國家外管局公佈，截至2018年12月，中國外匯儲備總額為3.07萬億美元，按月增加110億美元，略多於預期，亦是連續第二個月回升，顯示人民幣貶值壓力減輕。若以全年來看，由於去年人民幣兌美元貶值逾5%，中國外匯儲備按年下跌672億美元。



外管局新聞發言人、總經濟師王春英稱，去年年底非美元貨幣相對美元匯率小幅上升，主要國家債券價格有所上漲，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，令外匯儲備規模小幅回升。



但與2017年12月底的3.13萬億美元相比，2018年外儲縮水672億美元。以人民幣兌美元官方中間價計，去年全年中間價貶值3290個基點，貶值幅度5.04%。同樣，在貶值預期較大的2015年及2016年，外儲分別縮水5127億美元及3198.4億美元；2017年全年則增加1294億美元。



外管局同時公佈，至去年底中國的黃金儲備為5956萬盎司，按月增加32萬盎司，為2016年10月以來首次上升。



華爾街見聞首席經濟學家鄧海清稱，2018年12月以來，美聯儲加息周期可能提前結束，美元反覆下跌，加上中美貿易有望達成協議，令人民幣貶值壓力減輕。同時，即使央行全面降準，也沒有導致人民幣貶值。央行不需要動用外儲調控匯率，儲備回升理所當然。他認為，未來人民幣匯率主導因素仍視乎貿易談判進展，以及美國經濟基本因素及聯儲局政策變化。



港外儲去年達3.3萬億



另外，香港金管局公佈，去年12月香港外匯儲備資產為4246億美元（約3.312萬億港元），按月增加14億美元（約109.2億港元）。連同未交收外匯合約在內，截至去年12月底，香港外匯儲備資產為4174億美元（約3.256萬億港元），較上月增加14億美元（約109.2億港元）。



