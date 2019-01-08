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港股升209點 兩萬六遇阻

2019-01-08 列印
　　人行降準「放水」，加上聯儲局主席鮑威爾發表偏「鴿」講話，刺激外圍股市上揚。港股承接外圍升勢造好，恒指高開389點，開市即重上兩萬六關，其後高見26043點，創去年12月18日以來新高，惟高位獲利壓力大，收報25835點，升209點，大市成交775億元。國指則升94點，收報10123點。

　　財政司司長陳茂波日前表示，合適時機可考慮放寬樓宇按揭成數，實施相關印花稅，讓本港未擁有物業的市民，能有較大置業機會，刺激地產股續見追捧。長實集團（1113）收升2.8%，報60.5元；九龍倉置業（1997）收升2.3%，報47元；新世界（017）收升1.5%，報10.84元。

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