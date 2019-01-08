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傳淡馬錫擬售屈臣氏股權

2019-01-08 列印
　　外電報道，新加坡主權基金淡馬錫控股有意減持屈臣氏，但交易尚在商討階段，未有詳情。淡馬錫持有屈臣氏24.95%股權，證券界認為，如果淡馬錫可以高價出貨，屈臣氏整體估值可望提升，對作為屈臣氏大股東的長和（001）有利。長和及淡馬錫均表示，不評論市場傳聞。

　　淡馬錫在2014年以440億港元購入屈臣氏24.95%股權，以當時交易作價推算，整間屈臣氏估值高達1764億元，至於長和則持餘下的75.05%。外電報道，淡馬錫已聘請顧問，研究如何處理手上的屈臣氏股權，其中一個方案是減持部份股權，並有買家表示有初步興趣。不過，有關磋商尚在初步階段，未知能否落實。

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