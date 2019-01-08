傳中央出手救港航 融資43億解燃眉急

近日屢傳財困及高層跳船的香港航空，其一筆5.5億美元（約43.1億港元）債券將於本月20日到期，在危急關頭之際，有傳國家開發銀行上周決定出手幫助港航渡過難關，向其提供5.5億美元（約43.1億港元）資金填補債務。港航發言人則拒絕評論市場傳言。



港航債券到期日逼在眉睫，上周五孶息率一度抽高至717.568厘，債價低見79.65美元。但在昨日傳出國家開發銀行有意出手打救港航消息後，債價重上90美元以上水平，孶息率則大幅回落至242.911厘，惟仍屬高風險水平。



市場資訊機構《REDD Intelligence》消息指出，作為香港航空最大債權人的國家開發銀行，上周承諾提供5.5億美元（約43.1億港元）資金，協助港航渡過難關，由於時間緊逼，銀行或可跳過部份貸款程序，在限期前轉移資金。



現時海航持有港航27%股權，惟港航亦買入7.3億美元（約57.2億港元）海航發行的結構性債券，股權架構相當複雜。



另外，海航處置旗下資產又有新動作。有內地傳媒昨日報道稱，海航以總代價27.5億元（人民幣，下同）出售上海浦發大廈予新加坡的上市房地產公司凱德集團（CapitaLand），涉及建築面積達約4.2萬平方米，每平方米作價約6.58萬元。



海航27.5億售滬產



內媒報道指，新加坡凱德集團與一家非關聯第三方公司，成立各佔五成股權的合資公司，並斥資27.52億元向海航收購上海浦發大廈約70%面積，收購部份包括辦公樓8至19層和21至32層，地上總建築面積4.18萬平方米。凱德集團擬將浦發大廈作為種子資產，投入凱德即將成立的增值型私募房地產基金，該基金將關注亞洲重要城市的商務房地產項目。



