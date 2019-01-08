馬雲否認沽淘寶網股權

內媒報道提到，杭州臻希投資管理的法人為鄭俊芳，現為阿里合夥人、首席風險官兼首席平台治理官；該公司由杭州臻強投資管理合夥企業及杭州臻晟投資管理合夥企業各持股50%。
阿里首席執行官張勇、阿里資深副總裁趙穎、阿里首席風險官鄭俊芳、阿里首席人力官及阿里秘書長邵曉鋒五名管理層，各持有杭州臻強和杭州臻晟20%股份。
全長四點五公里的中環灣仔繞道本月二十日早上八時通車。路政署稱，經繞道由中環往北角東廊只需約五分鐘，但承認中環碼頭、民耀街、龍和道及灣仔北一帶交通將會更繁忙。有議員擔心林士街天橋東行永久封閉後，巴士和汽...
2019-01-08
中美休戰逾月後，雙方昨日再展開貿易談判。以美國副貿易代表格里什為首的副部級代表團昨日起一連兩日訪京，與中方會晤。有消息指，是次會晤將為下次更高級別談判鋪路，國家副主席王岐山或與美國總統特朗普在月底會晤。 此次為期兩天的會議，是自中美元首去年十二月初達成九十天休戰期後，雙方首度舉行的副部級代表會晤。 根據美國商務代表辦公室公佈的名單，財政部、商務部、能源及農業部官員將隨團訪京，而美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）不會出席。從名單可見，外界認為此次談判應聚焦在農產品及能源採購議題。 特朗普上周五再表態指有信心最終與中國達成協議，形容隨著中國經濟放緩，「我...
2019-01-08
日本首都東京的交通大動脈環狀線山手線，周一首度公開測試自動駕駛。負責營運的JR東日本公司表示，希望透過測試找出技術問題，早日實現自動駕駛的目標。 因應人手不足，JR東日本公司從去年底就開始測試山手線自動駕駛，周一第一次在傳媒面前公開測試實況。負責自動駕駛項目的JR東日本運輸車輛部部長得永諭一郎表示，還有很多問題尚待解決，目前第一步是是實現高度自動駕駛。 日本神戶的港灣人工島線跟東京的臨海新交通臨海線（百合海鷗號）都是自動駕駛，像山手線每天載客量高達五百三十萬人次的重量級路線，有意導入自動駕駛，可說相當罕見。 周一測試的是JR東日本公司持續研發具備自動列車運行裝置（ATO）的...
2019-01-08
大坑的龍華花園坐落於大坑徑，位置自成一隅，不少單位可享有清幽碧綠山景，就如是次為大家介紹的放盤，實用面積約700方呎，設3房1套間隔，兩廳涇渭分明，而客廳能夠欣賞如翡翠般嫩綠山景。 樓齡約32...
2019-01-08
信貸資料庫環聯因出現網上漏洞，令特首林鄭月娥等高官個人信貸報告外洩。立法會財委會昨日討論環聯個人資料保障問題，環聯香港區行政總裁王芳首度交代事件進展並就此致歉。她指已聘請獨立顧問檢視環聯保安措施，將採...
2019-01-08
熱刺前鋒哈利卡尼上場英格蘭足總盃後備入替建功，以第一百五十九球榮登隊史射手榜第四位。這位英格蘭國腳為求追趕紀錄，今晚聯賽盃四強首回合勢再爭士哥，主場可望擊退傷兵滿營的車路士，取主勝。（香港時間周三凌晨4:00開賽） 熱刺上周五足總盃第三圈作客7:0大勝燦美爾，前鋒哈利卡尼七十五分鐘後備登場攻入一球，為球會射入第一百五十九球，追平了六十年代名宿奇里夫鍾斯的紀錄並列球會史上第四多。卡尼上仗體力消耗不多，預計今晚聯賽盃將與上場休戰的基斯甸艾歷臣等主力重返正選。 隊史射手王坐四爭前三 熱刺在一九年兩場不同賽事全勝，共入十球而一球不失，期間由五位球員分擔破網重責，眾將狀態可見...
2019-01-08
為迎接2020年奧運，本來已是瞬息萬變的東京更加快了變化步伐，像去年9月，又有全新商場SHIBUYA STREAM落戶不斷有新建築物落成的澀谷站南口地區，為大家帶來耳目一新的遊趣。 文、圖：林逸鳴謝︰...
2019-01-08
「第76屆金球獎」昨日在美國洛杉磯比華利山舉行，《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》的雷米馬利克大熱奪劇情組影帝，電影同時獲得最佳電影。但賽前被睇好有望憑《星夢情深》首奪金球影后的Lady Gaga卻大熱倒灶...
2019-01-08
中環灣仔繞道造價高達三百六十億元，以長度成本計，冠絕全球，公眾期望物有所值，發揮疏導港島東西交通的作用。但大型基建啟用初期，基於多種因素，經常發生初始運作困難，政府不能掉以輕心。 政府選擇本月二十日通車，當天是周日，港島北區交通流量較少，若發生問題，較易處理和控制，故當天通車情況未受考驗，不能作準。大家的焦點，放在翌日周一，中環商業區回復正常運作，市民上班、上學或作其他活動，繞道將承受壓力。 昨天在跨部門記者會上，官員承認繞道通車後，中環碼頭、民耀街、龍和道及灣仔北一帶交通將會更繁忙。有區議員擔心林士街天橋東行永久封閉後，巴士和汽車改行中環填海區新路，或大大增加民寶街、民耀...
2019-01-08
去年十月畢業的潘明輝，剛周日策「旌暉」贏出三級賽洋紫荊短途錦標，認真可喜可賀。至於目前仍在見習期的兩位騎師，巫顯東尚差九場頭馬亦會正式畢業，估計有望在季內達標，屆時在陣騎師便僅餘黃俊是見習生。有見及此，馬會擬於短期內開會研究，是否應讓在海外已受訓一段時間的見習學員陳嘉熙，回港出任見習騎師。 陳嘉熙曾在紐西蘭客串兩年，然後在二○一七年底轉往澳洲南澳省繼續受訓，過去十二個月合共贏出四十八場頭馬，表現不俗。當地傳媒則報道，陳嘉熙最快將可在今年三月回港上陣，不過一切仍有待馬會牌委會研究後才作實。 馬場浮世繪
2019-01-08