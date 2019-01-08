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馬雲否認沽淘寶網股權

2019-01-08 列印
　　據內地傳媒報道，阿里巴巴主席馬雲及聯合創辦人之一謝世煌，上周五將持有的淘寶網股權全數沽出，取而代之成為淘寶網唯一股東的是杭州臻希投資管理，意味馬雲或逐步淡出阿里系。阿里巴巴則發聲明，指馬雲從未轉讓和退出淘寶股份，亦沒有此打算。

        內媒報道提到，杭州臻希投資管理的法人為鄭俊芳，現為阿里合夥人、首席風險官兼首席平台治理官；該公司由杭州臻強投資管理合夥企業及杭州臻晟投資管理合夥企業各持股50%。

　　阿里首席執行官張勇、阿里資深副總裁趙穎、阿里首席風險官鄭俊芳、阿里首席人力官及阿里秘書長邵曉鋒五名管理層，各持有杭州臻強和杭州臻晟20%股份。

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