  • 2019年1月8日 星期二
  • 19º
  • 83%
熱門： 政府工WeChat大球場月餅券林子健

日報新聞 > 財經

恒大去年銷售額增一成

2019-01-08 列印
　　內房龍頭恒大（3333）去年合約銷售金額為5513.4億元（人民幣，下同），合約銷售面積則為5243.5萬平方米，分別按年升10.06%和4.25%，完成去年5500億元的全年銷售目標。恒大截至去年年底，現金餘額達2012.4億元，恒大今年合約銷售目標則為6000億元。

        單從銷售金額來看，萬科（2202）、恒大（3333）及碧桂園（2007）位列內房企前三甲。萬科以累計銷售金額6069.5億元領先，按年增14.54%；碧桂園（2007）和融創（1918）則分別錄得5018.8億元及4649.5億元，按年增31.25%及27%，四大內房增速較2017年放緩。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd