﻿中環IFC外望——網傳賣枱填數 ofo急急澄清

共享單車公司ofo近期經營困難，用戶排晒大隊要求退回按金。喺呢個危急關頭，估唔到有商家利用ofo「過橋」，話有ofo辦公室設備大平賣。不過ofo就急急澄清，話只係家具商人嘅推銷「噱頭」，同佢哋無關。



噚日朝早內地網絡流傳，話喺內地二手貨品買賣平台閒魚網，有大批二手辦公室設備出售，仲話係來自ofo，標題仲寫明「ofo搬遷，批量二手辦公設備」，例如會議室所用嘅枱，標價由200幾蚊至1000幾蚊人民幣不等。



不過，ofo就急急澄清，話坊間所謂「ofo二手家具」，只係商家宣傳伎倆，並不是真係嚟自ofo。ofo又話，部份所謂「ofo家具」，售價閒閒哋幾萬蚊人民幣，更加係無中生有。



其實以ofo財務困難嚟講，所欠資金唔係一萬幾千，的確冇可能靠賣辦公室設備填數，賣張會議枱套現嗰一千幾百，只係夠退番按金畀幾個客戶，但O依家要求退款嘅人數，分分鐘超過1000萬人，真係賣幾多張書枱都唔夠填數。



上海車廠動工 Tesla料年底投產



美國電動車公司Tesla喺上海興建超級工廠籌劃四年，噚日終於舉行動工儀式，並由Tesla行政總裁馬斯克親自出席。呢座超級工廠係Tesla首個海外生產基地，預計將耗資20億美元（約156.7億港元）。該基地位於臨港產業區，係上海歷來最大外資製造業項目，預計年底可以開始生產Model 3等車型。



據報道，上海市委副書記兼上海市市長應勇都有出席，馬斯克就話，中國係全球電動車領導市場，上海超級工廠嘅奠基儀式係Tesla承諾擴大投入中國市場例證。馬斯克喺Twitter都話，今年稍後時間發表嘅新車款Model Y都會喺該廠生產。



有經濟分析認為，Tesla動工時機非常差，喺中美貿易對峙情況下，中國消費力同汽車市場轉趨萎縮。不過，Tesla喺上海設廠，有望降低喺中國售價約四成，免受貿易戰關稅影響。



高瞻