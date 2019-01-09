﻿恒指三日累漲811點 中美談判有進展 杜指升222點

中美經過兩日的經貿會談，透出正面訊息，投資市場信心回穩，美股杜指開市大升280報23811點，納指亦升76點報6900點。投資市場密切注視中美經貿會談進展，雙方都透出正面訊息。特朗普亦在Twitter發文指與中國會談進展相當良好。



外交部發言人陸慷昨日在會談完結前回答記者時表示，相信會談雙方會有更多細節公佈，美國商務部長羅斯財對會談前景樂觀，他向CNBC表示有相當好機會彼此能達成一個合理的解決協議，但重點是中方能否履行承諾。特朗普亦在Twitter發文指與中國會談進展相當良好。



消息刺激美股上升，港股夜期升幅尾段亦擴大至225點，報26128點，高水253點。



歐洲三大股市亦向好，英、法、德股尾段上升約1.1%至1.8%。摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson預期，美股由去年開始的滾動式熊市(rolling bear market)已結束，但短期內暫難以大升。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23753點，升222點；納斯達克指數報6885點，升61點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.55港元，較香港收市價跌0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見320.55港元，較香港收市價升4.95港元。



中美副部級官員一連兩日的貿易談判結束，市場觀望會談進展，港股反覆靠穩，恒指一度逼近兩萬六關，於50天線（25917）附近爭持，高低位分別見25960點及25688點，收報25875點，微升39點。恒指過去三日累升811點，但市場交投持續疲弱，昨日成交僅744億元。



萬洲申洲齊升逾3%



雖然外圍造好，但港股表現牛皮，恒指輕微高開16點，報25852點，開市後隨即下滑至25688點，跌147點，但於25700點見承接，其後止跌回升，高見25960點，升125點，尾段於25850點反覆上落，收報25875點，微升39點；國指則升9點，報10133點。



藍籌股個別發展，騰訊（700）跌0.6%，報315.6元；滙控（005）跌0.2%，收報64.75元。相反，中移動（941）升0.6%，報78.45元；友邦（1299）漲1.1%，報64元；萬洲（288）升3.5%，報6.25元；申洲（2313）更升3.9%，報89.5元，為升幅最大藍籌股。



雖然特首表明樓市暫不會減辣，但地產股續受追捧。長實（1113）獲李嘉誠基金會增持，再飆3.3%，報62.5元；新世界（017）升3.1%，報11.18元；新地（016）升1.1%，報119.5元。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，此次中美貿易談判未必會達成太多共識，僅為下一次部長級貿易磋商鋪路，對港股幫助不大。另外，他指出，市場亦應留意中美經濟數據，以及英國脫歐情況，將為短期後市帶來方向，他相信恒指續於25000至26000點拉鋸，建議投資者靜觀其變。