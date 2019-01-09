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﻿港匯跌至逾兩個月低位

2019-01-09 列印
　　港元拆息昨日全線回落，港匯跌至逾兩個月低位，兌美元曾逼近7.84水平。不過銀行界分析，隨著農曆新年臨近，港元拆息會再扯緊，相信港匯今個月內即使轉弱，但跌至7.84水平後將會喘穩，短期內不會觸發本港新一輪資金流出潮。

　　財資市場公會數據顯示，港元拆息繼續回落，隔夜拆息昨日跌至0.5厘，按日跌0.4厘，回落至去年11月底水平。3個月拆息亦跌穿2厘，報1.99214厘；與供樓按息相關的1個月拆息昨日報1.69143厘，是逾6個月低位，與同期美元息差擴闊至0.89厘。

　　港美息差再拉闊，港匯昨日全日偏弱，在5點後進一步跌至7.8939的逾兩個月低位。截至晚上約8時，報7.8389，較上日跌43點子
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