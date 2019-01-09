﻿港匯跌至逾兩個月低位

一再指出，十一月廿一日谷草C欄夜賽，在一場大雨之後，由第五場開始偏差變成大利內欄，甚至連二疊都極不利。事隔月餘，再看看當晚下半場走二三疊落敗的馬，單是196場次便有「悅目星光」、「小島怡情」和「寶正寶」之後贏馬補中；197場次亦有「合拍威龍」和「邊個邊個」之後取勝，剩下來最有跟進價值的，必是今期主角「福威勝」。 第七場三班一六五○米。其實「福威勝」早於上仗角逐197場次三班一六五○米之前，在135場次已曾在同程上名，當時是在受困了半條直路之下追回第二，以個多身位負於升上二班後仍取得一殿一第五的「軍民歡」，換言之，早已證明在三班跑此程極具競爭力。 上仗，「福威勝」在197場次...

2019-01-09