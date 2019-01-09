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小米解禁前創新低 吉利銷售差挫一成

2019-01-09 列印
■小米今日料有48.12%股份解禁，多間大行紛紛調低目標價。資料圖片
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　　小米（1810）上市半年，部份投資者及員工手上持股今日正式解禁，估計涉及9.8億股，市值達110億元。解禁前多間大行紛下調小米目標價，拖累小米創上市新低，低見11.06元，收報11.1元，逆市跌7.5%。另外，吉利汽車（175）12月汽車銷量大減39%，全年銷量未能達標，同遭多間大行唱淡，拖累股價重挫11.28%，收報10.22元。

　　去年7月9日，小米以17元上市，上市初期曾高見22.2元，惟其後反覆向下，至昨日較上市價已累跌34%。

小米料流出4%股份

　　根據小米招股文件，七名基礎投資者包括中投中財、中國移動、高通、國開行、保利集團、順豐及招商局，合共持有的約1.13%股份，禁售期為六個月，即於今日屆滿。另外，除了幾位創始人包括雷軍、黎萬強、劉德、洪鋒、晨興資本合夥人兼小米非執董劉芹的股份設一年禁售期，大部份優先股禁售期同為六個月。

　　美銀美林估計今日有約48.12%股份解禁，將最少流出4.12%股份。於禁售期屆滿前夕，多間大行昨日唱淡小米，摩根大通將小米評級由「增持」下調「中性」，目標價由18元下調至10.5元。德銀則維持「買入」評級，但目標價由21.4元下調至18.6元。另外，麥格理維持「跑贏大市」評級，目標價由25元下調至17元；美銀美林則維持「跑輸大市」評級，目標價11元。

  另一方面，吉利汽車（175）12月汽車銷量按年減39%，全年預測銷量未能夠達標，遭多間大行唱淡，吉利昨日重挫11.28%，收報10.22元，創20個月來新低。摩根士丹利昨日發表報告，預測吉利股價未來15日下跌概率介乎70至80%，予「減持」評級，目標價僅8元。

        除大摩外，多間大行亦不約而同下調吉利目標價。其中，瑞信將其目標價狠削18元，最新目標價只得11元，投資評級下調至「中性」。美銀美林則下調其目標價至10元，投資評級由「買入」降至「跑輸大市」。

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