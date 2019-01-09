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申港掛牌插水 每手蝕逾千元

2019-01-09 列印
　　今年首隻創業板新股申港控股（8631）昨日首掛，逆市收跌17.5%，每手10000股，帳面蝕1050元。該股開報0.59元，較發售價0.6元微跌1.67%，開市後一小時曾抽升至0.67元，升11.67%，惟其後不斷下挫，收市前低見0.49元，跌18.33%，最終以接近全日低位0.495元收市。

　　另外，路透旗下IFR引述知情人士稱，內地房產發展商海倫堡中國計劃最早在2月進行上市前期推介，集資5至7億美元（約39.2至54.9億港元）。該公司計劃將上市集資所得用於增加土地儲備、開發現有物業項目及一般營運資金。聯席保薦人為建銀國際及招銀國際。

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