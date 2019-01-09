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獲「白武士」拯救 港航債價急彈

2019-01-09 列印
　　近日屢傳財困及高層跳船的香港航空，一筆5.5億美元（約43億港元）債券將於本月20日到期，自市場傳出國家開發銀行願意充當「白武士」、向港航提供5.5億美元資金填補債務消息後，債價一度由79.65美元低位回升至95美元，孳息率則回落至180厘。

　　另一方面，外電引述消息人士指出，海航集團為籌集資金，近日就商討資產出售事宜與銀行家會面。報道提到，海航打算出售八間酒店及其他地產項目，當中包括哈爾濱酒店項目、上海一家萬麗酒店，以及成都的一處商業園區。

　　報道又指出，打算出售的股權包括渤海人壽的20%股權、點融的6.18%股權、中合中小企業融資擔保公司的逾40%股權，連獨資擁有的海航期貨也準備出售。

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