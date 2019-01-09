內地手機市場萎縮 去年出貨量跌16%

去年全年國產品牌手機出貨量3.71億部，按年跌14.9%，上市新機型減少近三成至695款，佔同期手機上市新機型數量的91%。
Android市佔近九成
年內智能手機出貨量按年跌一成半至3.9億部，佔同期手機出貨量的94.1%，其中Android手機佔89.3%。按智能手機廠商分佈情況分析，排名前十的廠商合共出貨量比例達93%，按年提高7.9個百分點。
若單計去年12月，內地手機市場總體出貨量為3567.4萬部，按年跌16.3%，按月則增長0.9%。上市新機型按年減少五成三至42款，但按月增長7.7%。
期內國產品牌手機出貨量跌近一成至3218.3萬部；上市新機型38款，減少54.2%。智能手機出貨量3351.6萬部，跌17%，佔同期手機出貨量的94%。
此外，據台灣傳媒引述業界消息報道，由於銷售不佳，蘋果近期縮減iPhone XR定單量，iPhone XR供應鏈或面臨傳統淡季，甚至難逃蘋果公司要求減價壓力。
傳蘋果減iPhone定單
受手機市場疲弱影響，多隻手機設備股股價早前已由高位大幅回落，瑞聲科技（2018）去年3月一度高見163.6元，昨日收報42.15元，較高位回落達74%；舜宇光學（2382）昨日收報61.85元，較去年6月高位174.9元回落64%。