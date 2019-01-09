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傳科創板上市標準分五類

2019-01-09 列印
　　根據新浪消息指出，上海交易所近期討論科創板發行上市標準、承銷方案、交易制度、持續監管等議題。

  徵求意見提出五種上市門檻標準，當中包括市值不少於10億元（人民幣，下同）；連續兩年盈利；最近兩年扣除非經常性收益後的淨利潤，累計不能夠少於5000萬元。或市值不少於10億元，最近一年盈利營收不能少於1億元。

  其他科創板建議標準還包括市值不少於15億元；最近一年營收不少於2億元；最近三年研發投入佔同期收入比重不能低於10%。或市值不能少於20億元，最近一年營收也不能少於3億元，最近三年經營活動現金流淨額累計不少於1億元。或市值不少於30億元，最近一年營收不可以少於3億元。

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