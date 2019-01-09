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富衛遭證監罰款240萬

2019-01-09 列印
　　證監會昨日公佈，富衛人壽因未有遵守《證監會強積金產品守則》及《基金經理操守準則》對關鍵人員要求，遭證監會譴責及罰款240萬元。

        證監會發現，富衛人壽未有確保有至少兩名關鍵人員，具備最少五年管理退休基金或公眾基金投資經驗。由2012年12月至2016年11月，富衛人壽僅有一名關鍵人員符合最低投資經驗要求。

　　富衛人壽是在積金局於2017年1月作出查詢後，才發現並無足夠關鍵人員。證監會發現，富衛人壽未有就指派和監察關鍵人員實施政策及程序，亦沒有向有關職員表示他們已獲指派為關鍵人員。富衛人壽在這方面缺失，導致其長時間持續違反《強積金守則》。

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