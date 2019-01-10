﻿中美副部級會談將有公佈 貿談報喜 美股漲125點

中美貿易談判取得局部進展，原訂兩天的貿易談判延長，外電引述知情人士透露，美國總統特朗普希望盡快與中國達成貿易協議，因他以美股升跌作衡量自己施政成果，希望借貿易協議推動美股上升。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23912點，升125點；納斯達克指數報6966點，升69點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見65.01港元，較香港收市價跌0.49港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見334.67港元，較香港收市價升7.07港元。
手機設備股升勢強勁
蘋果公司據報將今年首季新款iPhone的產量目標，削減約10%，股價暫時升0.7%；另外，亞馬遜貝索斯與妻子離婚，股價早段微升0.1%。
此外，美國聯儲局明日將公佈12月會議記錄，多名聯儲銀行總裁則發表鴿派言論，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，若聯儲局進一步加息，恐會拖累美國經濟增長。芝加哥聯儲總裁埃文斯則稱，美國整體經濟表現非常好，但經濟增速正下降，聯儲局有時間在下次加息前進行評估。
歐洲方面，英國下議院今日恢復審議脫歐協議，將持續5日，並於下周二進行表決。英國首相文翠珊敦促議員支持通過協議，強調協議是避免英國硬脫歐的唯一可行方案，並澄清不會延長3月底屆滿的脫歐期限。英國富時100指數報6924點，升62點；德國DAX指數報10916點，漲112點。
此外，發改委擬推新政撐國內消費，刺激港股發力上漲，尤其帶挈汽車及家電股抽升，長城汽車（2333）炒高9.28%收報4.71元；近日重創的吉利（175）收彈8.41%報11.08元，為升幅最大藍籌股，家電股海信家電（921）收升11.3%報6.6元；創維（751）炒高8.05%收報1.88元。
藍籌全線造好 騰訊貢獻近百點
港股方面，藍籌股昨日幾乎全線向上，騰訊（700）重上320元關，並以全日高位收市，股價收漲3.8%報327.6元，單隻股份已貢獻恒指99點升幅；滙控（005）收升1.16%報65.5元；建行（939）收升2.34%報6.57元；友邦（1299）收漲2.97%報65.9元。相反，領展（823）收跌0.62%造79.9元，是最弱勢藍籌股，亦是唯一錄得下跌之成份股。