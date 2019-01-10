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﻿在岸人幣破見四月高

2019-01-10 列印
  中美副部長級貿易磋商昨日結束，市場對談判成果樂觀，人民幣匯價轉強，在岸價（CNY）兌美元昨日升穿6.84水平，收市升至逾4個月高位。離岸價（CNH）在傍晚更進一步升穿6.83水平，曾高見6.827，惟銀行界料，當利好消息逐步消化，人民幣強勢未必維持太耐。

　　市場憧憬中美貿易談判有好消息，人民幣匯價明顯轉強，在岸價收市升231點子，報6.833，為逾4個月新高；離岸價在傍晚5點，進一步升穿6.83水平，報6.827。至晚上約8時，仍升229點子，報6.8318。

        光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，相信市場的樂觀情緒，對人民幣支撐作用會持續約一周，但要留意雙方談判成果，具體協議仍有待接下來的部長級磋商才會有公佈。
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