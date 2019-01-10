小米市值蒸發千六億 雷軍願延禁售期一年

小米（1810）股價表現低處未算低，昨天禁售期屆滿，雷軍在內的多位股東及高層均宣佈，自願延長禁售期一年，仍未能阻止股價繼續「尋底」，早段低開5.4%，報10.5元，全日卻瀉近7%，以10.34元收市，創上市新低。單日市值蒸發181億元，亦較去年招股上市價17元，累跌近40%，蒸發市值1587億元，股價亦較上市時的高位跌逾一半。



小米日前被多家大行唱淡而挫近8%後，小米股價昨日低開後，一度略為回升至11.1元，與上一個交易日收市價持平，亦是全日高位，其後逐步回落，收市報10.34元，跌6.85%，創上市以來新低，全日成交25.73億元。小米於去年7月9日以17元上市，至今股價最高為上市後第二周出現的21.55元，其後一沉不起，半年來每股平均僅得15.25元。



捐贈股份不計



小米部份股東的半年禁售期昨日屆滿，引發市場憂慮，股價近日跌勢未止。小米昨日發通告向投資者派定心丸，指該公司控股股東雷軍、Smart Mobile Holdings Limited及Smart Player Limited，以及高級副總裁兼首席財務官周受資，均再作出自願承諾額外365日內不會減持小米股份，以表示對小米長遠價值的信心。不過，雷軍於去年4月2日獲贈並持有的約6.4億股B類股份（獎勵股份），將不計在內，並會捐贈予公益慈善機構用於慈善用途。



據小米招股文件，七名基礎投資者包括中投中財、中國移動、高通、國開行、保利集團、順豐及招商局，所持有的合共1.13%股份，以及大部份的優先股，均設六個月禁售期。



雖然一眾股東試圖力撐股價，但繼日前多家大行唱淡後，花旗昨日亦發表報告，將小米的2018至2020年每股盈測，分別下調2%、10%及26%，目標價則由17元降至16元，但維持對小米「買入」評級。花旗認為，智能手機需求及內地互聯網收入轉弱，估計2019年的智能手機出貨量，將由1.52億部降至1.35億部，而2019年互聯網收入增長預測，則由54%下修至32%。



