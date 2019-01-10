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葵青貨櫃碼頭營運商合組海港聯盟

2019-01-10 列印
　　葵青貨櫃碼頭4家營運商合組「香港海港聯盟」，共同管理該碼頭近96%泊位，旨在提升競爭力。業界人士質疑無法監管各成員反競爭行為，因此增加付運成本。

　　四家營運商主要由長和（001）、九龍倉（004）及中遠海運（1199）掌管，包括長和旗下和記港口信託附屬的「香港國際貨櫃碼頭」、九倉與招商局港口（144）有份合營的「現代貨箱碼頭」，以及中遠海運跟和記合資的「中遠－國際碼頭」和「亞洲貨櫃碼頭」。聯盟將共同經營23個泊位，並建立多個委員會及一個操作協調小組，共同管理碼頭組合設施，今年內正式啟動，而所產生的收入及開支，將按事先商議的比例分配。

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