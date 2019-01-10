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衍生擬與網紅合作谷推廣

2019-01-10 列印
　　衍生集團（6893）主席彭少衍昨日表示，目前來自電商的收入佔總收益逾一成，冀未來可提升幾個百分點，該公司計劃增加人手、擴展銷售平台及計劃與網紅合作，因應港珠澳大橋開通，擬在東涌加設戶外廣告；該公司推廣開支佔總收入約15%，未來會維持相若水平。

　　彭少衍指，該公司未來數月將陸續推出5款產品，並預期專門針對女士產品的副線品牌可在6至8月推出，全年共推出約10款產品。其位於廣東省雲浮市的廠房預計今年6月竣工，最快年底前投產，若廠房全面應用，估計年產能可達12億元人民幣，該廠房將用作兒童產品作代加工。衍生持續在內地物色合適的收購主要是已有註冊藥號、針對兒童產品的藥廠；若然入股，成為大股東才會考慮。

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