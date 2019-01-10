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謝瑞麟料農曆新年銷售持平

2019-01-10 列印
　　謝瑞麟（417）主席兼行政總裁謝邱安儀昨日表示，聖誕期間人流有增長，整體營業額按年持平；農曆新年將至，料足金產品較受歡迎，將進行更多推廣活動刺激銷售，惟足金產品始終受國際金價影響、利潤空間有限，冀透過工藝及設計突圍，預計農曆新年期間銷售額與去年相若。該公司副主席兼首席策略暨財務官伍綺琴預料，今年國際金價保持平穩，在每盎司1250美元水平上落；她對2019年本港零售市道看法審慎，繼續以舖換舖為主。身兼香港零售管理協會主席的謝邱安儀表示，在中美貿易戰及外圍因素影響下，去年下半年零售市道開始放緩，預計去年12月整體零售業銷售表現持平，全年則有高單位數增長。

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