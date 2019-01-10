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赫斯基擬售資產料估值50億

2019-01-10 列印
　　長和（001）旗下加拿大石油公司赫斯基能源，正考慮出售零售和商業燃油業務，以及卑詩省的煉油廠等非核心下游資產。有分析估計，擬出售的資產，估值約達8.35億加元（約50億港元）。

　　赫斯基能源日前發新聞稿指出，由於公司期望更專注其綜合走廊（Integrated Corridor）的核心資產，以及加拿大大西洋和亞太地區的離岸業務，如上游鑽探石油業務。公司指出，是次部署，與赫斯基提出收購MEG Energy結果無關。行政總裁Rob Peabody期望，將調整重質油和下游業務，並以「一條龍」式經營。Peabody認為，該等業務將具有高度的市場價值，可吸引強勁的興趣和估值。

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