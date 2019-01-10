﻿中環IFC外望——58%小股東反對 有線供股集資泡湯

有線寬頻（1097）昨天舉行股東特別大會，議決去年11月公布、以每股供股價0.109元「一供一」、集資最多6.917億元的供股及包銷議案作表決，上述兩項議案及清洗豁免議案，分別有約58%的出席小股東反對，贊成的約為41%，所有議案最終遭到否決。有投贊成票的小股東建議有線可以配股予中移動，雙方可加強合作。有線控股股東永升（ 亞洲 ）已表示其有意繼續支持該公司的發展。有線董事局及其顧問將探求其他集資替代方案。



有線虧損多年，在2017年9月以供股方式引入以邱達昌及新世界發展（017）主席鄭家純為首的永升亞洲後，虧損情況未見改善。上月發公告，指當時集資約6.87億元，至去年9月底止只剩餘1.99億元待用，經調整及預留更多資金作營運後，用作電視業務發展的資金只剩900萬元。今次供股議案遭否決，意味該公司需要尋求其他途徑融資，以支持業務營運。



據悉，在股東會上邱達昌亦直言「呢盤生意係難做」，自己亦不敢稱有百分之一百的信心，籲小股東可客觀考慮，不一定要陪他一齊供股；惟議案最終亦被否決。有線小股東陳仲翔形容，會上邱達昌回答小股東問題時「有少少眼泛淚光」，從回應中覺得他「好有心」及「想營運好間公司」。



滙豐推尚玉理財 瞄準百萬美元戶



滙豐香港針對可投資資產達100萬美元（780萬港元）的高端客戶，昨正式推出全新綜合理財服務「滙豐尚玉」，首間滙豐尚玉中心落戶香港半島酒店，年內將再增5間尚玉中心。 滙豐正力拓財富管理業務，其亞太區零售銀行及財富管理業務（RBWM）主管麥浩宏表示，計畫在2022年前於亞洲區增加1300個前線財富管理人手，RBWM佔逾600人，當中約有一半會在港招聘，即約300人。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，香港市場的財富持續增長，據一項調查顯示香港高資產淨值客戶達17萬人。他說，過去數年尚玉服務隸屬卓越理財服務之下，一開始僅限於獲邀請的客戶，自推出以來，客戶對這項國際財富管理服務的需求穩步增長。該行現將尚玉服務獨立出來，主要針對介乎卓越理財服務與私人銀行之間的高端客戶群，全新的尚玉服務同時適用於任何合資格的客戶，不再僅限於獲邀請客戶。



欣格雷指出，目前滙豐尚玉客戶約有60%為國際客戶，當中大部份為內地客。他續表示，該行計劃今年底前在港增設5間尚玉中心，並會為尚玉服務繼續增加人手，同時包括內部培訓及向外招聘。



高瞻