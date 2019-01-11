﻿特朗普不出席達沃斯論壇 美股四連升 杜指反覆

中美貿易會談透出正面消息，支持股市繼續向上的利好作用消減，美股周四早段受百貨及航空股拖累回吐，杜指曾下跌175點；納指亦跌逾1%，標指亦挫近0.9%，反映市場擔心零售商業績，而美國政府繼續局部停擺，亦促使投資者持審慎態度。歐股昨日中段普遍表現偏軟。



分析師指出，中美結束副部級貿易磋商，市場期待進一步消息公佈，亦是導致美股此前連續上升四個交易日後，升勢無法延續的主要因素。市場亦等待美國聯儲局主席鮑威爾、聯儲局副主席克拉里達等5位聯儲高官陸續發表講話，這令人猜測聯儲局是否會對暫停加息問題有所暗示。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23521點，升59點；納斯達克指數報6967點，升10點。



候儲局高官發表講話



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.20港元，較香港收市價升0.40港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見333.06港元，較香港收市價升4.06港元。



美國總統特朗普今晨透過Twitter發文表示，因在建築美墨邊境圍牆問題上民主黨人拒不讓步，他決定取消出席原定本月稍後在瑞士舉行的達沃斯經濟論壇。



美國連鎖百貨公司梅西百貨(Macy's)去年11月和12月同店銷售僅升1.1%，同時下調2018年全年盈利及收入預測，昨日早段股價曾急跌19.6%。另一百貨公司Kohl's的11和12月同店銷售增幅同樣遜預期，股價曾跌10.49%。



此外，美航削減去年第四季收入增長預測，股價挫逾9%，達美航空及西南航空亦跌逾3%。美國福特汽車計劃在歐洲部門裁員數千人，更不排除會關閉廠房，並停產利潤較低的車型，則為歐洲股市帶來不利消息，福特在當地部門有約5.3萬名僱員。另外，英國汽車生產商越野路華亦因應銷售下跌，計劃裁減4500個職位，當中主要集中在英國的職位。



數據方面，美國勞工部公佈，截至1月5日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.6萬人，創4周新低，按周減少1.7萬人，預期減至22.5萬人。



港股先跌後回升



至於港股，大市先跌後回升，恒指低開70點後跌幅擴大至26212，跌249點，回吐至100天線附近。之後受惠人民幣匯價轉強急升所致，恒指拗腰倒升，最多升125點，見26588全日高，最後在26450水平反覆爭持，收造26521，升59點或0.22%。大市成交縮至956.67億元。藍籌股個別發展。騰訊(700)股價升0.43%，收報329元；平保(2318)漲1.47%，報69.1元；舜宇(2382)股價升5.35%，報66.95元；滙控(005)則跌1.07%，報64.8元。